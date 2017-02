Entre as inúmeras melhorias realizadas na Cidade desde o início do ano, está uma antiga reivindicação dos moradores: a iluminação dos viadutos, que será concluída já neste fim de semana.

Quem costuma utilizar o viaduto sobre as ruas Mascarenhas e Cidade de Santos já nota a diferença, devido aos quatro projetores de luz instalados.

Já o Viaduto das avenidas Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e Martins Fontes receberam dez projetores.

O Viaduto da Rua Paulo Horneaux de Moura também ganhou seis novos projetores. Além desses equipamentos, os viadutos contam agora com lâmpadas de vapor metálico de 250W, mais econômicas e ideais para iluminar grande áreas.

Ontem (10) foram concluídos os serviços no viaduto da Rua Paulo Horneaux de Moura. A Linha Amarela será o próximo local a receber melhorias na iluminação.