Motoristas devem ficar atentos. Por conta de serviços de pavimentação realizados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), responsável pelas obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a CET interditará o trecho de algumas ruas e avenidas de Santos nesta semana.

Na terça (4) e quarta-feira (5) será bloqueado o tráfego no cruzamento das avenidas Washington Luís e Francisco Glicério, no sentido praia/Centro. A interdição ocorrerá das 22h30 às 5 horas. A rota alternativa recomendada é a Avenida Conselheiro Nébias.

Também será interditado o cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Francisco Glicério, nos dois sentidos, na quarta e quinta-feira (6), das 22h30 às 5h. A recomendação é para os motoristas utilizarem a Rua Pasteur.