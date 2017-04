Vencedoras do Miss Regional 2016 nas categorias Mirim e Infanto Juvenil, Mariana Cordeiro Martins e Maria Clara Nascimento Vieira esbanjam elegância e simpatia. Agora, as pequenas vicentinas estão se preparando para o Miss São Paulo, que acontece em outubro na capital paulista e garante vaga no Miss Brasil.

Embora tenha apenas 5 anos, Mariana conversa como gente grande. Em entrevista ao Jornal Vicentino, onde esteve acompanhada pela mãe Silvia Cordeiro, a pequena não demonstrou timidez. “Gosto muito de dançar e cantar. Foi uma grande alegria participar do concurso e ainda ganhar a competição. Fiquei muito nervosa, porque estava minha família toda presente. Dedico essa faixa e essa coroa para todos que torceram por mim”, contou a pequena, que é da Vila Margarida.

Mariana, que também faz aulas de tetro, também já desfila para marcas de lojas. E afirma que, apesar de ter conquistado a primeira etapa, ainda sente nervosismo ao pensar no desfile em São Paulo. “São muitas meninas que irão concorrer comigo. Dá um frio na barriga em pensar nesse novo desafio, mas vai dar tudo certo”, completou Mariana, que derrotou cerca de 30 candidatas no primeiro concurso.

A mãe Silvia, por sua vez, conta como foi o processo de preparação de sua filha. “Entramos nesse concurso sem pressão alguma, apenas por brincadeira. Mas claro que preparei a Mariana, assistindo a vídeos na internet, pegando dicas e treinando em casa”, contou ela, que não escondeu sua emoção ao saber do resultado. “Quando anunciaram o nome da minha filha, eu caí em lágrimas. Até o celular caiu no chão (risos)”, lembrou.

Já Maria Clara Vieira, de 12 anos, sempre sonhou em ser modelo. Ela, que é moradora do Rio Branco, conta que sua determinação foi a chave para conquistar o título da categoria Infanto Juvenil. “Lembro que diversas garotas já faziam cursos de modelo e eu apenas treinava em casa. Mas estava muito focada, treinava todos os dias, prestava muita atenção em todos os detalhes”, contou ela, confessando que não estava otimista com um resultado positivo. “Apesar de todo o treino, eu era uma das que tinha menos experiência como modelo, apesar de gostar bastante. Graças a Deus deu tudo certo e felizmente realizei meu sonho de criança, que era conquistar uma coroa de miss”, ressaltou Maria Clara ao JV, onde esteve acompanhada por sua mãe, Valdeci dos Santos Nascimento.

“A Maria Clara é muito determinada. Ela está fazendo aulas de modelo, inclusive vai começar o módulo avançado em breve. Além disso, ela vai iniciar no teatro e na dança também”, contou a mãe.

Os eventos Miss Regional e Miss São Paulo são realizados pela Produção Brasil. Empresários interessados em patrocinar as jovens misses no Miss São Paulo podem ligar para 99155-4488 (Silvia) e 99658-8696 (Valdeci).