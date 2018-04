Quem quiser ajudar a aquecer as pessoas que mais precisam já podem contribuir. A Campanha do Agasalho 2018, do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), em parceria com as Prefeituras já começou. Em São Vicente, as caixas para doações já estão no Paço Municipal (Rua Frei Gaspar, 384 – Centro), Fundo Social de Solidariedade de São Vicente (Rua Benedito Calixto, 205 – Centro) e espalhadas por comércios, colégios, farmácias, entre outros estabelecimentos na Área Insular e Continental.

Este ano, o mascote metropolitano Cotton e a Turma da Mônica, estampam à campanha. A abertura oficial será no dia 10 de maio, mas quem quiser já pode doar blusas, moletons, casacos e cobertores, entre outros artigos de inverno.

Durante a campanha, haverá uma carreata pela Cidade, para sensibilizar os cidadãos vicentinos. Além disso, terá uma programação que envolve as nove cidades da Baixada Santista como, um bazar beneficente para arrecadar fundos para a compra de cobertores.

Em 2017, foram recebidas mais de 375 mil peças de roupas em toda a Região. A meta deste ano é ultrapassar esse número. Por isso, as doações podem ser feitas até dia 2 de agosto.

“A campanha foi um sucesso no ano passado e esperamos arrecadar ainda mais este ano. O povo vicentino é sempre muito solidário e dessa forma, conseguimos dar uma ajuda a essas pessoas que sofrem tanto com o frio”, disse a presidente do Fundo Social, Andrea Gouvêa.

Tudo que for arrecado será destinado para instituições, igrejas e os mais necessitados. Para mais informações é só ir ou ligar na sede do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. O telefone é o (13) 3467-9118.