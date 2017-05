O Fundo Social de Solidariedade sempre foi o responsável por ajudar diversos setores da Cidade. Agora, quem ganhou este reforço é o Departamento de Controle de Zoonoses. Quem quiser, pode doar alimentos para cães e gatos direto na sede do FSS (Rua Benedito Calixto, 205 – Centro). Remédios também são aceitos para ajudar no tratamento dos animais do local.

Atualmente a Zoonoses tem 14 cães adultos entre machos e fêmeas para a adoção, 10 filhotes de cães (alguns ainda em tratamento e outros prontos para serem adotados), 20 filhotes de gatos e 5 gatos adultos. Para adotar um bichinho o interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar RG e comprovante de residência. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13 às 17h. O Departamento de Controle de Zoonoses (Rua Catalão, s/n – Vila Voturuá) também oferece atendimento, diariamente, para os 15 primeiros pacientes. Além disso, também é possível adotar nas Feiras de Adoção, que acontecem todas às terça- feiras na Praça Coronel José Lopes, no Centro. Todos os animais doados são castrados, vermifugados e chipados.