Um dos filmes mais aguardados pelos fãs da Marvel está prestes a chegar às telas do cinema A película “Vingadores: Guerra Infinita” estreia no dia 26 de abril em todos os cinemas da Região.

A batalha contra Thanos não só será longa, como será o filme da Marvel com maior duração até então. A trama terá nada menos que 156 minutos de duração, o equivalente a 2 horas e 36 minutos de história, batendo o recorde que até então era de “Capitão América: Guerra Civil”.

Joe Russo, codiretor do filme revela que Thanos deve ser o personagem que mais vai aparecer na tela, visto que o vilão é o antagonista principal. Apesar de não ter sido confirmado, especula-se que o orçamento da produção girou em torno de US$ 400 milhões.