A partir do próximo domingo (30), o VLT alcança seu horário pleno de funcionamento e começa a ser operado até as 23h30, beneficiando principalmente os estudantes que frequentam as aulas no período noturno em universidades da região.

As 15 estações serão fechadas pontualmente às 23h30 e após este horário serão utilizadas apenas para o desembarque dos passageiros e embarque dos usuários que já estiverem nas plataformas até às 23h30.

O VLT, em seu trecho Barreiros-Porto, agora vai operar 18 horas diariamente com intervalos de, no máximo, 10 minutos entre os 10 veículos em circulação.

A extensão do horário de funcionamento e a familiarização com este novo e moderno sistema de transporte da Baixada Santista estão promovendo também um crescimento progressivo do número de passageiros transportados.

No início da operação pelo Consórcio BR Mobilidade, em junho de 2016, foram transportados em torno de 40 mil usuários. Em março deste ano este número saltou para mais de 400 mil pessoas. Em todo este período, o VLT já transportou dois milhões de usuários. São transportados diariamente 20 mil passageiros.